В Перми задержан подозреваемый в афере с ремонтом и продажей автомобилей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники уголовного розыска Дзержинского района УМВД России по Перми задержали 35-летнего мужчину из Пермского муниципального округа, который подозревается в двух случаях мошенничества. Об этом пишет ВЕТТА.

По данным полиции, подозреваемый взял автомобиль для ремонта и убедил владельца перевести всю сумму за работы — 197 тыс. руб. Однако после получения денег он неоднократно переносил сроки ремонта и в итоге перестал выходить на связь. В настоящее время автомобиль изъят и возвращён законному владельцу.

В ходе расследования полицейские установили, что задержанный также причастен к ещё одному эпизоду мошенничества. Обещая помочь владельцу продать его иномарку, он завладел автомобилем и продал его лицам, занимающимся перепродажей транспортных средств. Полученные от сделки 900 тыс. руб. он потратил на личные нужды.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.