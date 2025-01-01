Стал известен процент пермяков, посещающих библиотеки Поделиться Твитнуть

Фото: библиотека им М.Горького

Сервис SuperJob изучил, как часто экономически активные жители Перми в 2025 году посещают библиотеки.

Оказалось, что 12% жителей Перми посещают библиотеки регулярно, раз в неделю или месяц. 17% приходят туда раз в несколько месяцев или год, а ещё 12% — лишь раз в несколько лет. Среди популярных типов библиотек лидируют городские, районные и детские. Интересно, что 59% горожан не посещают библиотеки: они предпочитают электронные книги, аудиокниги или покупают книги для личного пользования.

Среди молодежи до 35 лет посещение библиотек более распространено: 15% посещают их минимум раз в месяц, особенно это студенты. Среди респондентов с высшим образованием 16% часто бывают в библиотеках, а среди тех, у кого среднее специальное образование, — только 6%. Также стоит отметить, что горожане с зарплатой до 80 тыс. руб. посещают библиотеки чаще, чем те, кто зарабатывает больше.

Среди тех, кто посещает библиотеки, наиболее востребованы читальные залы (45%) и абонементы (32%). Также набирают популярность новые форматы активностей: творческие мастерские и мастер-классы привлекают 17% посетителей, концерты и мероприятия — 13%, а клубы — 7%.

