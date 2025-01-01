Пермский краеведческий музей ищет хранителя фондов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краеведческий музей ищет интересующегося этнографией кандидата на замещение вакантной должности «Хранителя фондов».

В сообщении на сайте учреждения сказано, что в обязанности специалиста будут входить организация и поддержание сохранности коллекции «Этнография. Дерево»; проведение научных исследований и анализ коллекции; проверка и обновление данных о музейных предметах в инвентарных книгах; нанесение маркировки на предметы, составление топографических описей и научно-справочных карточек, ведение соответствующих разделов в электронной базе данных музея; участие в процессе комплектования коллекции; регулярный мониторинг сохранности коллекций; идентификация экспонатов, требующих реставрации, контроль температурно-влажностного режима в фондохранилище и пр.

Соискатель должен иметь высшее образование в области истории или культурологии.

