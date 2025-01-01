Суд обязал мэрию Перми заплатить турфирме за демонтаж павильона Решение пока не вступило в законную силу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края обязал департамент экономики и промышленной политики администрации Перми выплатить туристической компании «Финист Трэвел» компенсацию в размере 304 тыс. руб. Решение суда, вынесенное 7 ноября, опубликовано в картотеке. Первым на публикацию обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Весной 2025 года турфирма обратилась в суд с иском о взыскании 329 тыс. руб. с департамента. Как следует из материалов дела, мэрия отказала в продлении договора аренды, из-за чего «Финист Трэвел» была вынуждена демонтировать торговый павильон площадью 28 кв. м по ул. Костычева, 25. После признания судом отказа незаконным, компания установила павильон на прежнем месте, понеся дополнительные расходы.

Суд частично удовлетворил исковые требования.

Решение пока не вступило в законную силу.

