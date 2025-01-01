На выезде из Дзержинского района в центр Перми образовалась большая пробка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром в понедельник, 17 ноября, оказалось сильно затруднено движение транспорта по улицам Малкова, Локомотивной, Строителей и ряду прилегающих улиц. Граждан, выезжающих из Дзержинского района в центр города, просят набраться терпения или выбрать другой маршрут.

«В сторону ДКЖ лучше не ехать, на «огурце» коллапс», — написал один из водителей. Под «огурцом» имеется ввиду, скорее всего, круговое движение на пл. Гайдара. Объявлено о задержках в движении общественного транспорта.

Общая дорожная ситуация в городе оценивается сейчас в 5 баллов. Движение затруднено по ул. Плеханова в сторону ш. Космонавтов, по самому ш. Космонавтов от центра до Гознака, на участках улиц Васильева, Чкалова, Крупской и др.

