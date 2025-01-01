В Перми на неделе будут работать три мобильных пункта вакцинации от гриппа
Жители Перми смогут пройти иммунизацию от гриппа в трёх мобильных пунктах, которые будут работать на этой неделе.
Вот расписание и адреса:
* ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а) — 18 ноября с 11:00 до 16:00.
* ул. Восстания, 27 (у магазина «Продукты») — 19 ноября с 11:00 до 16:00.
* ул. Сапфирная, 12а (у магазина «Магнит») — 20 ноября с 11:00 до 16:00.
Прививку могут сделать все желающие старше 18 лет. Рекомендуется иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр.
Особое внимание рекомендуется уделить иммунизации детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Хронические заболевания снижают защитные функции организма, что делает таких людей более уязвимыми к инфекциям. Вирусные заболевания у них протекают тяжелее и могут привести к серьёзным осложнениям.
