Синоптики рассказали о прогнозе погоды на предстоящую рабочую неделю в Прикамье В среду воздух может прогреться до +7 градусов

Алёна Бронникова

Авторы проекта «Метеорлог.и.Я» опубликовали прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю в Прикамье с 17 по 21 ноября. Неделя начнётся с малооблачной погоды, на северо-востоке возможен небольшой снег, ветер будет юго-западного направления, 3-8 м/с. Температура воздуха днём 17 ноября ожидается в пределах -5…0°.

«Во вторник через Пермский край пройдёт очередной тёплый фронт, который принесёт осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможен замерзающий дождь. Температура воздуха ночью -8…-3°С, днём 0…+5°С. Ветер южный, 2-7 м/с. В среду ночью и в первой половине дня через Пермский край будет проходить холодный фронт. Ожидается повсеместное выпадение умеренного дождя», — сообщают эксперты.

Ожидается, что во второй половине дня и вечером на большей территории края 19 ноября осадки прекратятся, на севере возможен снег. В то же время регион ночью окажется в тёплом секторе циклона, в связи с чем температура воздуха днём будет +2…+7°, пик тепла придётся на утро с постепенным снижением до 0° к вечеру. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в северных районах порывы могут достигать до 23 м/с.

В четверг антициклон принесёт в Прикамье прояснения и отсутствие осадков, температуру воздуха -6…-1°, западный ветер, 2-7 м/с. Пятница. 21 ноября, отметится переменной облачностью, преимущественно без осадков, но по северу снова возможен небольшой снег. Температура воздуха -5…0°, ветер южный, 3-8 м/с.

