Власти прикамского округа опровергли информацию о выселении семьи участника СВО В суд поступил иск о признании права пользования муниципальным жильём

Константин Долгановский

В социальных сетях Соликамска распространилась информация о судебном споре между администрацией и семьёй участника СВО по поводу муниципальной квартиры. В администрации Соликамского муниципального округа прокомментировали эти сведения.

«В соцсетях появилась информация о том, что «администрация выселяет на улицу зимой семью бойца СВО». Это — недостоверно. Администрация не инициировала выселение и никого не выселяет», — отмечается в официальной группе администрации муниципалитета ВКонтакте.

Как пояснили власти, семья обратилась в суд с иском о признании права пользования муниципальной квартирой, которую приобрела у предыдущего нанимателя. Данная сделка не имеет юридической силы, поскольку неприватизированное муниципальное жильё не подлежит купле-продаже. В связи с этим в суд были заявлены встречные требования для соблюдения и защиты прав и интересов всех заинтересованных сторон.

Администрация подчеркнула, что с глубоким уважением относится к каждому, кто участвует в спецоперации, и никогда не оставит семьи военнослужащих без поддержки.

