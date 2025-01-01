На севере Прикамья из-за снегопада произошло массовое отключение электричества Обледенение линии электропередачи привело к повреждению инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На севере Прикамья обильный снегопад привёл к повреждению инфраструктуры и массовому отключению электроснабжения в домах. На проблему пожаловались жители Березников. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на telegram-канал «Слуховой анализатор», без света остались районы Новожилово, Николаев Посад, Чкалово, Нартовка, Зырянка и Пыскор.

Снегопад продолжался в городе длительное время, образовавшееся обледенение на линии электропередачи привело к повреждению инфраструктуры. Местные жители опубликовали фотографии, на которых видны наклонившаяся опора ЛЭП и покрытые толстым слоем льда провода. В данный момент на месте работают аварийные бригады.

По информации ГИС-центра ПГНИУ, с вечера пятницы до утра воскресенья регион оказался под влиянием циклона. На севере зафиксировано выпадение большого количества осадков, в Кудымкаре сформировался снежный покров высотой 9 см, в районе Березников и Соликамска данных с метеостанции нет, но, судя по фотографиям, снега выпало более 10 см.

«В Березниках, по данным местных пабликов, отмечены случаи падения деревьев из-за налипания мокрого снега. Вчера днём здесь выпало 12 мм осадков в основном в виде мокрого снега, ещё примерно столько же могло выпасть ночью (данных с метеостанции нет)», — отметили эксперты.

