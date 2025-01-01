Предприниматель в Пермском крае продавал тушёную свинину с добавлением мяса птицы Нарушителю объявлено предостережение Поделиться Твитнуть

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело в ноябре контрольное мероприятие в отношении индивидуального предпринимателя Романа Братанова, занимающегося производством мясной продукции в Кунгуре. Во время проверки были обнаружены нарушения.

В частности, установлено, что 27 октября предприниматель оформил производственную транзакцию на выработку 7,5 кг тушёной свинины с добавлением мяса птицы.

«Таким образом, использована продукция иного биологического вида, что не позволяет подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест его выхода», — отметили в ведомстве.

Тушёнка была продана другому предпринимателю для дальнейшей реализации населению. Данные факты говорят о нарушении порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.

Роману Братанову 10 ноября было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Уполномоченному лицу также направлено предупреждение в ФГИС ВетИС «Паспорт».

