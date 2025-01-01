В Госдуме предложили российской молодежи провести новогодние каникулы в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев предложил российской молодежи провести новогодние каникулы в Перми и Омске. Об этом пишет «Газета.ру».

Парламентарий подчеркнул, что Перми и Омску был присвоен статус молодежных столиц, которые получили государственную поддержку на реализацию проектов для молодёжи. По его словам, эти города представляют собой различные модели комфортного будущего для подрастающего поколения. В результате изменений в инфраструктуре появляются новые общественные пространства и площадки.

Толмачев отметил, что после мероприятий, таких как фестиваль граффити в Перми, городская среда преображается. Это позволяет молодым людям видеть себя отраженными в урбанистическом ландшафте и мотивирует их вносить собственный вклад.

Депутат также рассказал о достопримечательностях городов. В Перми, например, можно посетить краеведческий музей с экспонатами о динозаврах и геологическом периоде, названном в честь города, а также прогуляться по набережной Камы.

В Омске туристов ждут музейный комплекс с крепостью XVIII века, набережная Иртыша и старинные храмы.

По мнению Толмачева, знакомство с культурным наследием является важной частью патриотического воспитания.

