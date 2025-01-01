Старейший банкир Перми Людмила Саранская покинула пост Поделиться Твитнуть

В акционерном коммерческом банке «Пермь» сменился руководитель. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Людмила Саранская, возглавлявшая банк с 1990 года, ушла с должности. Её место занял заместитель председателя правления Александр Утятников, который с 12 ноября 2025 года исполняет обязанности председателя. На изменения первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Банк «Пермь» был основан 13 ноября 1990 года на базе Ленинградского отделения Госбанка СССР. По состоянию на 1 ноября 2025 года стоимость чистых активов банка составляет 960 млн руб., а чистая прибыль за 2024 год достигла 145,4 млн руб.

Людмила Саранская начала свою карьеру в 1980 году в Ленинградском отделении Госбанка. В 1990 году она стала председателем правления банка «Пермь», а в 1996 году вошла в совет директоров.

