Пермский БК «Бетсити Парма» обыграл в гостях «Автодор»

В субботу, 15 ноября, на арене «Кристалл» в Саратове прошёл очередной матч Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. В этой встрече местный клуб «Автодор» уступил команде из Перми — «Бетсити Парме». Итоговый счёт игры 67:75 (18:23; 14:23; 15:17; 20:12) в пользу пермяков. Таким образом «Парма» прервала серию из трёх поражений.

У «Бетсити Пармы» лучшим игроком стал Лев Свинин — он набрал 18 очков, сделал 4 подбора, две передачи и два 2 перехвата; Брендан Адамс — 15 очков + 2 подбора + 4 передачи + 2 перехвата; Глеб Фирсов — 13 очков + 5 подборов + 2 перехвата.

На очереди у пермяков выездной матч в Москве против ЦСКА. Он состоится 18 ноября.

