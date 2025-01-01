«Пермские медведи» обыграли ЦСКА И возглавили турнирную таблицу Поделиться Твитнуть

В гандбольной Суперлиге «Пермские медведи» 15 ноября оказались сильнее ЦСКА. В субботней встрече пермяки на своей площадке с минимальным перевесом обыграли армейцев со счётом 33:32 (17:16).

Этот успех позволил подопечным Валентина Бузмакова, продолжившим победную серию, выйти на первое место в турнирной таблице. Для ЦСКА же, опустившегося на второе место, это стало первым поражением в чемпионате.

Турнирная таблица:

1. «Пермские медведи» — 18 очков (9 матчей).

2. ЦСКА — 17 (10 матчей).

3. «Зенит» — 15 (9 матчей).

4. «Виктор» — 12 (9 матчей).

5. «Чеховские медведи» — 11 (9 матчей).

