На север Прикамья доставили фигуры животных для экопарка «Легенды Вишеры»

фото заповедника "Вишерский"

В субботу, 15 ноября, в Красновишерск доставили фигуры животных, которые украсят экопарк «Легенды Вишеры». Процесс приёмки ценного груза был запечатлён на видео.

Часть фигур будет размещена в тёплых помещениях для зимовки. Другая часть останется на улице рядом с музеем природы заповедника «Вишерский», где будет проверена их устойчивость к морозу. По заверениям производителя, все фигуры способны выдержать низкие температуры уральской зимы.

Третья часть коллекции проведёт зиму в музее природы, где посетители смогут познакомиться с фигурками животных. Особенно интересными они будут для детей. Животные будут доступны для тактильного взаимодействия: их можно будет трогать, гладить и фотографировать.

В разгрузке фигур животных помогли жители Красновишерска — Николай Кучерявский и Эльдар Вилесов. Команда проекта «Легенды Вишеры» выразила им искреннюю благодарность.

Проект сотрудников заповедника «Вишерский» реализован при поддержке Президентского фонда природы.

