В Перми соцфонд выплатит компенсацию ребёнку-инвалиду за задержку кресла-коляски Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми мать ребёнка-инвалида пожаловалась в прокуратуру на соцфонд, не предоставивший полагающуюся несовершеннолетнему кресло-коляску, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Для ребёнка была разработана индивидуальная программа реабилитации, предусматривающая использование высокотехнологичного кресла-коляски с электроприводом и дополнительными функциями фиксации головы и тела. Эта техника предназначена для детей с ДЦП и должна быть оснащена аккумуляторной батареей.

Несмотря на обращение законного представителя в Фонд социального страхования в декабре 2024 года, к июлю 2025 года кресло-коляска так и не было предоставлено. Прокуратура, действуя в интересах ребёнка, подала иск в суд, утверждая, что бездействие сотрудников Фонда нанесло ребёнку моральный и физический вред, ограничив его возможности для полноценной жизни и социальной адаптации.

Орджоникидзевский районный суд Перми удовлетворил иск и постановил выплатить ребёнку-инвалиду компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб. Суд также отметил, что, несмотря на нарушение сроков предоставления кресла-коляски, на момент рассмотрения дела техническое средство было фактически передано ребёнку, хотя и с существенным опозданием. Обязанность предоставить кресло-коляску суд счёл исполненной.





