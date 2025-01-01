За навигацию из Прикамья в регионы России отправлено 84 тысячи кубометров древесины Поделиться Твитнуть

С 1 мая по 10 ноября 2025 года в период навигации из Пермского края было отправлено водным транспортом 84,6 тыс. кубометров лесоматериалов по внутренним водным маршрутам Российской Федерации, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, к примеру, 5 ноября специалисты ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль 0,5 тыс. кубометров лесопродукции, предназначенной для доставки в Астраханскую область.

Перед отправкой вся продукция прошла лабораторное исследование в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Результаты лабораторных анализов подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов, и продукция соответствовала фитосанитарным требованиям.

