Ученые Пермского политеха объяснили схожесть анорексии и шизофрении 16 ноября — Международный день борьбы с анорексией Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Ученые Пермского политеха рассказали о схожести механизмов развития анорексии и шизофрении, различиях «мужской» и «женской» анорексии, причинах приподнятого настроения у истощенных пациентов и способах помощи. Мнения специалистов распространила пресс-служба вуза накануне Международного дня борьбы с анорексией, отмечаемого 16 ноября.

Основной фактор анорексии — дисморфофобия, при которой человек не может адекватно оценить своё тело. Внутренний голос критикует внешность, формируя привязанность и становясь доминирующим. Это аналогично формированию субличности при шизофрении, отмечают исследователи.

На девять женщин приходится один мужчина с анорексией. Разница обусловлена культурными стереотипами. У мужчин расстройство часто остаётся незамеченным из-за социальных ожиданий и страха перед признанием слабости.

Несмотря на депрессию у большинства пациентов, иногда у них наблюдается приподнятое настроение. Это связано с восприятием голодания как «победы духа над телом» и контроля над собой.

До появления тренда на худобу люди худели по разным причинам: из-за веры в очищение организма или избавления от злых духов, а также из-за стресса и желания контролировать ситуацию.

Анорексия приводит к истощению, нарушению гормонального баланса, атрофии органов и сердца. Недостаток питательных веществ вызывает фагофобию и синдром повторного кормления, что может привести к остановке сердца.

Признаки анорексии — потеря веса, склонность к перееданию или отказу от пищи, контроль калорий, страх набора веса, рвота, физические перегрузки.

Чтобы помочь страдающему анорексией, не стоит критиковать его внешний вид. Важно поддерживать доверительные отношения и мягко говорить о последствиях поведения. При тревожных признаках нужно обратиться к психотерапевту.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.