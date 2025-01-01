Россельхознадзор пресёк незаконный ввоз в Прикамье продукции из Узбекистана Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре 2025 года в международном аэропорту Перми (Большое Савино) специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю выявили факт незаконного ввоза животноводческой продукции. Она была запрещена к ввозу в Россию в соответствии с указаниями Россельхознадзора, направленными на защиту территории страны от инфекционных заболеваний, общих для человека и животных.

Было установлено, что гражданин, прибывший международным авиарейсом из Узбекистана, пытался провезти молочную продукцию непромышленного изготовления без заводской упаковки и маркировки. В ручной клади пассажира находилось 340 г продукции, предназначенной для личного использования.

Этот случай является нарушением Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза. Продукция, представляющая потенциальную опасность, была изъята и уничтожена в соответствии с согласованной схемой взаимодействия с АО «Международный аэропорт Пермь».

11 ноября 2025 года нарушитель был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Ему был назначен штраф 1 тыс. руб.

