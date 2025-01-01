В МЧС Прикамья предупредили об ухудшении погоды 16 ноября Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 ноября в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Ночью по краю местами пройдут сильные осадки, на юге — дождь и мокрый снег, на севере и востоке — преимущественно мокрый снег и снег. В отдельных районах возможен гололед, который сохранится утром и днём, что создаст опасность гололедицы на дорогах. Ночью порывы ветра могут достигать 18 м/с.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями существует риск обрывов линий электропередачи, аварий на объектах ЖКХ, образования заторов и увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.

Рекомендации Главного управления МЧС России по Пермскому краю:

1. Избегайте находиться вблизи линий электропередачи.

2. В случае аварий на электросетях обесточьте все электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности.

3. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров и торможений. Учитывайте состояние дорожного покрытия.

4. Пешеходам следует проявлять осторожность при передвижении и переходе проезжей части.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.