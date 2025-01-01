В МЧС Прикамья предупредили об ухудшении погоды 16 ноября
По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 ноября в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Ночью по краю местами пройдут сильные осадки, на юге — дождь и мокрый снег, на севере и востоке — преимущественно мокрый снег и снег. В отдельных районах возможен гололед, который сохранится утром и днём, что создаст опасность гололедицы на дорогах. Ночью порывы ветра могут достигать 18 м/с.
В связи с прогнозируемыми погодными условиями существует риск обрывов линий электропередачи, аварий на объектах ЖКХ, образования заторов и увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.
Рекомендации Главного управления МЧС России по Пермскому краю:
1. Избегайте находиться вблизи линий электропередачи.
2. В случае аварий на электросетях обесточьте все электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности.
3. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров и торможений. Учитывайте состояние дорожного покрытия.
4. Пешеходам следует проявлять осторожность при передвижении и переходе проезжей части.
