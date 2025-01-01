Из Пермского края отправили уже более 7300 новогодних сосен и елей Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

В 2025 году уже свыше 7300 рождественских елей и еловых веток вывезли из Пермского края. Эти деревья были отправлены в Ростовскую, Оренбургскую, Тюменскую области, Ставропольский, Краснодарский край и Республику Крым. Для каждой партии были оформлены 14 карантинных сертификатов, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, 6 ноября была организована отправка 2 тыс. рождественских деревьев и еловых веток в Москву, Санкт-Петербург, Курганскую, Новосибирскую, Тюменскую области, Башкортостан, Краснодарский, Приморский и Алтайский край.

Во время проверки были взяты образцы, которые отправили на анализ в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». На основании результатов досмотра и заключений о фитосанитарном состоянии продукции будут выданы соответствующие карантинные сертификаты.

Пермский край находится в карантинной фитосанитарной зоне из-за лесных вредителей. Существует риск их распространения в другие регионы России. Вывоз новогодних елей возможен только при наличии карантинного сертификата, который подтверждает их фитосанитарную безопасность.

