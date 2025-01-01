В Перми мальчик сбежал из дома в тапках в мороз по вине сожителя матери Поделиться Твитнуть

В начале ноября жители Перми были вынуждены срочно искать 9-летнего мальчика, который ушёл из дома. Ситуация осложнялась не только резким похолоданием и обильным снегопадом, но и тем, что ребёнок покинул дом в одних шлёпках. Через сутки его удалось найти. Первоначально сообщалось, что мальчика вернули домой, однако позже выяснилось, что его поместили в социальный центр. Подробности о причинах побега и о семье мальчика стали известны позже. Об этом сообщает perm.aif.ru.

4 ноября социальные сети Перми были потрясены новостью о пропаже девятилетнего Ильи (имя изменено). Волонтёры сообщили, что мальчик ушёл из дома в Индустриальном районе города. Описание его внешности было типичным для ребёнка, за исключением двух деталей: дата пропажи — 3 ноября, а в качестве обуви были указаны домашние шлёпки и коричневые носки.

Тревога среди взрослых усиливалась из-за погодных условий. Профессор ПГНИУ Андрей Шихов отметил, что в те дни в регионе установился арктический антициклон, который привёл к значительному понижению температуры. Днём она опустилась до -3°С, а ночью — до -10°С.

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» оперативно собрал волонтёров и неравнодушных людей. К вечеру 4 ноября стало известно, что ребёнок найден живым. Причины, по которым мальчик оказался на улице в домашней обуви, оставались неизвестными.

Подробности о происшествии и семье Ильи стали доступны позже. Об этом сайту сообщили в департаменте социальной политики Администрации губернатора Пермского края.

Оказалось, что семья мальчика недавно переехала в регион. Около пяти месяцев назад они прибыли в Прикамье из другой страны. Жильё в Перми им предоставило место работы матери.

«Условия проживания в квартире были удовлетворительными. Семья ранее не стояла на учёте. Уход из дома стал результатом конфликта с сожителем матери», — сообщили в администрации губернатора.

После побега мальчик не вернулся домой. Его было решено поместить в социально-реабилитационный центр для детей. По данным источников, его здоровью ничего не угрожает. Однако случай и семья привлекли внимание комиссии по делам несовершеннолетних (КДН).

«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Индустриального района Перми рассматривает вопрос о проведении индивидуальной профилактической работы с семьёй, которая находится в социально опасном положении», — отметили в департаменте.

Кроме того, ведомство оказывает помощь семье в оформлении документов и организации обучения Ильи.

