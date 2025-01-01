В Прикамье объёмы замены инженерных сетей в домах выросли в четыре раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году в Прикамье капитальный ремонт был проведен в 238 домах, включая 306 видов работ. В 2025 году эти показатели увеличились до 244 домов и 468 видов работ, сообщили в Фонде капитального ремонта Пермского края.

По данным ФКР Пермского края, особое внимание уделяется комплексному капитальному ремонту, который охватывает три и более вида работ одновременно. Например, на одном объекте могут быть заменены кровля, укреплен фундамент, обновлен фасад, модернизированы инженерные системы и заменены лифты. Такой подход обеспечивает комплексное обновление домов, повышает их энергоэффективность и продлевает срок службы.

Особое внимание уделяется замене внутридомовых инженерных сетей, включая электричество, тепло, водоснабжение и водоотведение. За год объемы таких работ выросли более чем в четыре раза, достигнув 141 вида. Ремонтные работы проводятся в различных округах Пермского края, включая Пермский, Александровский, Верещагинский, Березниковский, Соликамский, Горнозаводский, Кизеловский, Осинский, Ильинский, Кудымкарский, Кунгурский, Лысьвенский и Частинский округа.

Также увеличилось количество видов работ по укреплению фундаментов — с 25 до 49, а число отремонтированных крыш выросло на 12,5%.

Министр ЖКХ Прикамья Наталья Киселева отметила, что на 2025 год запланировано отремонтировать 244 многоквартирных дома и выполнить 468 видов работ на сумму 3,3 млрд руб. К 31 октября работы уже завершены в 113 домах на сумму 1,7 млрд руб., а остальные объекты находятся на стадии приемки или высокой степени готовности.

Руководство регионального фонда капремонта планирует дальнейшее увеличение объемов ремонтных работ. На 2026 год намечено отремонтировать 532 дома и выполнить около 1,1 тыс. видов работ.

Директор Фонда капитального ремонта Станислав Ермолаев подчеркнул, что очередность видов работ определяется на основе комплексного обследования технического состояния домов. Эти меры направлены на повышение качества жизни, снижение износа жилищного фонда и обеспечение долговременной безопасной эксплуатации многоквартирных домов.

