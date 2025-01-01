Получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Юность» в Перми Впереди — официальное открытие Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минстроя Прикамья

Получено разрешение на ввод обновлённого спортивного комплекса «Юность» в эксплуатацию, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Конькобежцы уже опробовали ледовое покрытие. Впереди — официальное открытие и первые тренировки наших спортсменов, отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что стадион «Юность» в Перми (ул. Революции, 27) получил заключение о соответствии техническим требованиям и проектной документации. Документ подтверждает, что объект капитального строительства соответствует всем установленным стандартам качества и безопасности.

После масштабной реконструкции стадион превратился в четырехэтажный спортивный комплекс с тренажерными и фитнес-залами, большим баскетбольным залом, а также административными и вспомогательными помещениями и кафе. Создано комфортное пространство для работы персонала и тренеров. Вместимость новых трибун составляет более 1,5 тыс. человек.

Также была обновлена открытая арена с новым искусственным покрытием на поле площадью около 6 тыс. кв. м. Летом здесь можно будет играть в футбол, хоккей на траве и заниматься бегом, а на пяти отдельных площадках — баскетболом. Зимой стадион будет использоваться для хоккея и массового катания на коньках, а также для занятий конькобежным спортом.





