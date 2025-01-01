Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав пермяков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель СК России дал поручение о возбуждении уголовного дела по факту нарушения прав жителей Перми, сообщили в пресс-службе следкома.

В интернете появилась информация о том, что в Перми для закрытия спортивных объектов и их последующего сноса, с целью строительства на освободившихся участках жилых домов, были внесены изменения в генеральный план города. Эти решения вызвали недовольство граждан, так как в городе не хватает социальных объектов. Обращения в соответствующие органы не принесли ожидаемых результатов.

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял эту ситуацию под личный контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

