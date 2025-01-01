Сельхозпредприятие Прикамья оштрафовали за несоблюдение норм содержания крупного рогатого скота Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю и Кудымкарской городской прокуратуры проверили СПК «Колхоз имени Кирова». Предприятие занимается разведением и содержанием крупного рогатого скота в Кудымкарском округе Прикамья.

В ходе проверки выяснилось, что на предприятии отсутствует специализированная площадка для складирования непереработанных побочных продуктов животноводства. Эти продукты складируются прямо на земле. Не обнаружено бетонных покрытий, герметично сваренных плёночных покрытий или глиняной подушки высотой не менее 20 см на основании площадок, а также канавок для стока излишней влаги.

Эти факты свидетельствуют о несоблюдении требований закона «О ветеринарии», а также Требований к обращению побочных продуктов животноводства, утверждённых Постановлением правительства РФ.

По результатам проверки прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8.1 КоАП РФ. Материалы дела были переданы в Управление Россельхознадзора для рассмотрения.

12 ноября председатель сельскохозяйственного производственного кооператива был оштрафован.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.