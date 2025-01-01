Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с участием автобуса и фуры в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края инициировала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса и фуры, которое произошло вблизи д. Черепахи в Кунгурском муниципальном округе, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, около 20:35 14 ноября на трассе Пермь — Шадейка в районе д. Черепахи пассажирский рейсовый микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли семь человек и 12 госпитализированы.

Прокуратура также заявила, что будет контролировать расследование уголовных дел, открытого по факту ДТП следственными органами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.