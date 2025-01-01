Опубликован подробный прогноз погоды на 15-16 ноября в Перми Поделиться Твитнуть

Анализируя данные метеорологических наблюдений, «Яндекс Погода» с использованием технологии «Метеум» подготовила прогноз погоды на выходные 15 и 16 ноября в Перми.

В субботу, 15 ноября, пермяки столкнутся с прохладной, дождливой и пасмурной погодой. Температура воздуха в течение дня и вечером останется на уровне +4°С, а ночью опустится до +3°С. Ветер будет дуть с юга и юго-запада, с порывами до 13 м/с.

В воскресенье, 16 ноября, погода станет морозной и солнечной. Утром температура опустится до -1°С, днём она сохранится на том же уровне, а вечером и ночью опустится до -3°С. Ветер изменит направление на юго-западное и западное, с порывами до 12 м/с.

Среди крупных городов России самую тёплую погоду на выходных можно ожидать в Краснодаре, где днём температура поднимется до +13°С. Высокая температура также прогнозируется в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Наиболее холодная погода ожидается в Красноярске, где днём температура опустится до -5°С. Низкие показатели температуры также ожидаются в Новосибирске и Москве.

