В Перми выявлено более 7 тысяч правообладателей ранее учтённых жилых помещений

Константин Долгановский

По данным городского управления жилищных отношений, в Перми продолжается выявление владельцев ранее учтённых объектов недвижимости, включая жилые помещения и частные дома, сведения о которых пока не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, а права на них не зарегистрированы.

Жилое помещение считается ранее учтённым, если правоустанавливающие документы и права на него были оформлены до 31 января 1998 года — даты вступления в силу ФЗ №122. С начала текущего года в Перми уже обнаружено 7,5 тыс. правообладателей таких жилых помещений. В эту категорию входят как те, кто самостоятельно оформил права на своё жильё, так и те, кого выявили специалисты управления.

Владельцы объектов недвижимости могут обратиться в любой офис МФЦ, чтобы зарегистрировать свои права. Важно отметить, что за регистрацию прав на объекты недвижимости, возникших до 31 января 1998 года, государственная пошлина не взимается.

Государственная регистрация прав в Едином государственном реестре недвижимости обеспечивает защиту прав собственника, позволяет распоряжаться имуществом в дальнейшем и защищает от мошеннических действий. Если сведения о правообладателях на жилые помещения отсутствуют, права на такие объекты будут зарегистрированы за городом Пермь.

