В Перми начался капитальный ремонт школы №14 Уже заключён договор на капитальный ремонт гимназии №5

Ирина Молокотина

В сентябре 2025 года был заключён договор на капитальный ремонт здания школы №14, расположенного по адресу ул. Маршала Рыбалко, 101б. В настоящее время в школе завершается демонтаж, ремонт кровли и утепление фасада. Также планируется полная замена внутренних инженерных систем, чистовая отделка помещений, установка систем безопасности и оборудования специализированных кабинетов. Новое оборудование уже закуплено. Завершение всех работ ожидается до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ученики школы №14 временно будут обучаться в корпусах по адресам: ул. Ямпольская, 16, ул. Александра Невского, 25 и ул. Закамская, 24а.

В администрации также сообщили, что 1 ноября был заключён договор на капитальный ремонт гимназии №5, расположенной по адресу ул. КИМ, 90. Конкретный список работ будет разработан после завершения проектирования. Первоочередной задачей является укрепление несущих конструкций здания. Завершение ремонтных работ планируется до конца 2026 года.

Кроме того, до 1 декабря текущего года планируется подписание договоров на капитальный ремонт зданий 16 школ. В 2026 году учащиеся вернутся в обновленные учебные заведения.

