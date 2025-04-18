Пермь получила паспорт готовности к отопительному сезону Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

В департаменте ЖКХ администрации Перми напомнили, что в 2025 году вступили в силу новые правила и порядок оценки готовности к отопительному периоду, значительно повышающие стандарты подготовки. Основные изменения касаются работы местных органов власти и направлены на повышение надежности теплоснабжения, особенно в социальных объектах. Также проверке подлежат бесхозяйные объекты теплоснабжения, для которых не определена организация, ответственная за их содержание и обслуживание.

Согласно Приказу № 2234 и постановлению правительства Пермского края от 18.04.2025 № 305-п, местные органы власти обязаны контролировать подготовку к отопительному сезону как муниципальных, так и государственных социальных объектов Перми. Комиссии, созданные городской администрацией, провели проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей и потребителей тепловой энергии, готовящихся к отопительному периоду 2025—2026 годов.

Западно-Уральское управление федеральной службы по энергетическому, технологическому и атомному надзору провело оценку готовности Перми к эксплуатации системы теплоснабжения в зимний период 2025—2026 годов. По итогам проверки городу был выдан паспорт готовности.

Всего к отопительному сезону было подготовлено 5799 домов и 859 социальных объектов, включая 523 образовательных учреждения, 131 объект социальной сферы, физической культуры и спорта, 205 учреждений здравоохранения, 1021 км тепловых сетей и 53 котельные. Центральные тепловые пункты и объекты генерации тепловой энергии были подключены к теплоносителю до 15 октября, что заняло всего три недели с начала отопительного сезона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.