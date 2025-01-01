В Пермский зоопарк привезли пять красных ибисов Поделиться Твитнуть

фото Пермского зоопарка

В Пермский зоопарк поступили пять красных ибисов, сообщили сотрудники учреждения. После обязательного карантина новые обитатели уже адаптировались и теперь живут вместе с другими околоводными пернатыми в специально оборудованном вольере.

Эти птицы с ярко-красным оперением обитают в Южной Америке, от Венесуэлы до устья Амазонки в Бразилии, и на острове Тринидад, где их изображение можно увидеть на гербе государства. Красный ибис питается с помощью длинного клюва, добывая из мягкого ила рыбу, насекомых и моллюсков. В Пермском зоопарке подчеркнули, что насыщенный цвет перьев ибисов, за исключением чёрных кончиков на крыльях, обусловлен высоким содержанием каротиноидов в их рационе, который в основном состоит из креветок.

Хотя в Перми креветок ибисам не дают, их питание разнообразно и включает рыбу, творог, злаковые и овощи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.