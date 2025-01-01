Уссурийский полиграф захватил в Прикамье ещё 145 тысяч гектаров лесных угодий Поделиться Твитнуть

фото: Алексей Сметкин

В результате проверок Чайковского, Пермского городского, Пермского и Чердынского лесничеств в Прикамье специалисты Россельхознадзора обнаружили новые очаги распространения уссурийского полиграфа.

По данным пресс-службы ведомства, общая площадь, пораженная вредителем, составила 145 тысяч гектаров. Фитосанитарные ограничения введены в Александровском округе, на границе Александровска и Кизеловского округа, в Березниках, вблизи поселка Шемейный Соликамского и Красновишерского округов, а также рядом с поселком Красный Берег и селом Осокино (Соликамский округ).

Введение карантинных фитосанитарных режимов направлено на быструю локализацию очагов заражения и предотвращение дальнейшего распространения вредителя. Подробная информация о приказах, границах установленных зон карантина, планах по локализации и ликвидации популяции уссурийского полиграфа, а также действующих запретах, ограничениях и перечне необходимых мероприятий доступна на веб-сайте Управления Россельхознадзора.

