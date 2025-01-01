С начала года в Прикамье на воинский учет поставлено свыше 1200 новоиспеченных граждан РФ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Перми военным следственным отделом и управлением ФСБ проведены рейды на Центральном рынке для выявления лиц, получивших российское гражданство, но не зарегистрированных в военкоматах. Об этом сообщает ВЕТТА.

В результате мероприятий задержали пятерых человек. Следователь Константин Рожков разъяснил им последствия уклонения от воинского учета, включая штрафы до 30 тыс. руб. и потенциальную утрату гражданства.

«После разъяснительной беседы задержанных доставили в военкоматы для постановки на учёт и принятия решения о привлечении к административной ответственности», — отметил Рожков.

По словам руководителя военного следственного отдела Романа Костицина, такие проверки проводятся ежемесячно по всем районам города. С начала 2025 года на воинский учёт в Пермском крае встали более 1200 новых граждан страны. Из них 40 человек были призваны на службу, а 70 заключили контракты с Вооруженными силами.

