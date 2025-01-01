В Прикамье в 3,6 раза вырос интерес к оценке недвижимости Также увеличился спрос на услуги юриста на аутсорсе Поделиться Твитнуть

Коммерческая недвижимость

pokter.ru

С сентября по октябрь этого года в Пермском крае вырос спрос на на бизнес-ориентированные сервисы. Об этом свидетельствует анализ, проведенный экспертами «Авито Услуг», в сравнении с данными аналогичного периода предыдущего года.

Согласно информации платформы, с сентября по октябрь текущего года в регионе отмечен заметный рост спроса на услуги, связанные с бизнес-процессами и финансовыми операциями. В частности, интерес предпринимателей к привлечению юристов на аутсорсе вырос в 2,3 раза по всей области. Это объясняется стремлением компаний решать отдельные задачи без необходимости содержания штатного юриста, что позволяет оптимизировать затраты на постоянное юридическое сопровождение. В Перми спрос на данную услугу увеличился на 35%, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе компании.

Интерес к оценке стоимости бизнеса вырос более чем вдвое, причем рост зафиксирован как в крае, так и в его административном центре.

Услуги аудиторов интеллектуальной собственности стали востребованнее на 59%, как в регионе, так и в Перми. Эти специалисты занимаются проверкой и анализом нематериальных активов компаний, таких как бренды, патенты и контент.

В сфере услуг, связанных с рынком жилой и коммерческой недвижимости, также зафиксирован значительный рост спроса. В частности, интерес к оценке недвижимости увеличился в крае в 3,6 раза, а в Перми — в 3,4 раза, отмечается в исследовании.

Спрос на подбор недвижимости в Перми вырос на 88%, а по краю — на 35%.

В сентябре-октябре 2025 года многие предприниматели Пермского края стали чаще обращаться за юридической поддержкой по различным деловым вопросам. Особым спросом пользовались услуги по защите авторских прав, интерес к которым вырос в 5 раз (как по краю, так и в краевом центре). Юристы помогают оформить права собственности на оригинальный контент и интеллектуальную собственность, чтобы защитить права от незаконного использования.

Интерес к сертификации продукции увеличился в 3,3 раза по краю и в 2,9 раза в Перми.

Спрос на составление заявлений в Перми вырос в 2,2 раза, а по краю — в 2,1 раза.

Услуги по составлению жалоб стали востребованнее на 57% в крае и на 53% в Перми. Спрос на составление исковых заявлений увеличился на 51% по краю и на 44% в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.