В Перми прошло заседание комиссии Госсовета России по направлению «Молодёжь и дети»

Пресс-служба правительства Пермского края

14 ноября 2025 года в Перми — Молодёжной столице России — состоялось выездное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодёжь и дети». Мероприятие прошло в рамках семинара-совещания, организованного Росмолодёжью, с участием руководителей региональных органов исполнительной власти, отвечающих за молодёжную политику, а также представителей отделений Всероссийского детско-юношеского движения «Первые».

Заседание прошло в два этапа: сначала состоялось пленарное заседание, за которым последовала стратегическая сессия. В обсуждениях приняли участие члены комиссии Госсовета и участники совещания.

С приветственным словом выступил Дмитрий Артюхов — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа и председатель комиссии Госсовета по направлению «Молодёжь и дети». Он подчеркнул значимость проведения мероприятия именно в Перми:

«Проведение заседания в Молодёжной столице России — отличная возможность для всех участников глубже познакомиться с Уралом и выработать решения, имеющие стратегическое значение для всей страны. В работе задействованы министры молодёжной политики, главы регионов. Именно в этом суть Госсовета — принимать решения, основываясь на реальном опыте и запросах регионов. Уверен, совместными усилиями мы сможем эффективнее реализовывать цели нацпроекта «Молодёжь и дети», поставленные Президентом».

Артюхов обозначил ключевые направления молодёжной политики. Среди них — расширение возможностей самореализации молодых людей после выхода на рынок труда. В ЯНАО для этого реализуются такие инициативы, как программа оплачиваемых стажировок для студентов ведущих вузов в органах власти, проект «Ориентир: ЯМАЛ» по трудоустройству выпускников местных школ и Ямальская школа кадрового резерва.

Ещё один важный вызов — необходимость укрепления межведомственного взаимодействия в сфере воспитания. По словам губернатора, из 3,2 млн специалистов, вовлечённых в воспитательную работу (педагоги, воспитатели, работники культуры и допобразования), только около 25 тыс. — это представители молодёжной политики и активисты Движения «Первые». Для координации усилий в ЯНАО создана Школа «Ямолод», а также сеть из 119 молодёжных пространств в школах и 6 — в колледжах, расположенных непосредственно там, где чаще всего находятся подростки.

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров представил результаты исследования «Индекс поколения». Анализ охватил семь направлений: образование, мировоззрение, работа и общественная деятельность, семья, здоровье, досуг и видение будущего. Наиболее высокий показатель — 66% — зафиксирован в сфере «работа и общественно полезная деятельность».

«89% молодёжи в России работает, учится или находится в отпуске по уходу за ребёнком. Это один из лучших показателей в мире. По данным ОЭСР, доля «не вовлечённой» молодёжи у нас — всего 8%, тогда как в США — 14%, в Испании — 16%, в Италии — 23%, в Турции — 28%», — отметил Гуров.

Согласно исследованию, 54% молодых людей считают главной целью жизни создание семьи (среди 18—24-летних — 46%). Основная причина откладывания рождения детей — отсутствие собственного жилья. В ближайшие 10 лет молодёжь в возрасте 18—24 лет в первую очередь планирует строить карьеру (38%) и решать материальные вопросы (37%).

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поделился опытом региона в сфере профориентации. В Пермском крае действует комплексная система, охватывающая все возрастные группы — от дошкольников до студентов. В партнёрстве с предприятиями создано более 400 корпоративных и профильных классов, реализуются проекты «Первая профессия» и «Открытый университет», а в вузах функционируют профильные школы, помогающие в профессиональном самоопределении.

«Профориентацию нужно начинать как можно раньше, — подчеркнул Махонин. — Важно, чтобы дети с детства осознанно выбирали профессию. Для этого необходимо тесное взаимодействие власти, муниципалитетов, работодателей и образовательных учреждений».

Участники заседания подчеркнули необходимость комплексного подхода в государственной молодёжной политике, объединяющего воспитание, профориентацию, поддержку инициатив и развитие лидерства. В числе ключевых предложений — усиление межведомственного взаимодействия на региональном уровне и поэтапное выравнивание зарплат специалистов по работе с молодёжью до уровня педагогов дополнительного образования.

В мероприятии также принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев — по поручению Игоря Комарова.

