В России предложили маркировать видеоматериалы со вмешательством ИИ Поделиться Твитнуть

Группа депутатов Государственной Думы из фракций ЛДПР и «Справедливая Россия» внесла законопроект, обязывающий маркировать видеоматериалы, созданные или существенно изменённые с использованием искусственного интеллекта. Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно проекту, каждый такой видеоролик должен содержать два вида обозначений:

— машиночитаемую метку в метаданных файла с указанием даты её формирования и идентификатора владельца платформы;

— читаемую надпись, размещаемую на видном месте в видео. В качестве примеров предлагается использовать формулировки: «Сгенерировано ИИ» или «Создано с использованием искусственного интеллекта».

Маркировка должна быть постоянно видимой и доступной для восприятия на протяжении всего воспроизведения видеоряда.

Параллельно депутаты представили сопутствующий законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение требований к маркировке. Ответственность будет распространяться как на владельцев видеохостингов и социальных сетей, так и на администраторов конкретных сайтов и страниц, размещающих немаркированный контент.

Предлагаемые штрафы:

— для физических лиц — от 10 000 до 15 000 рублей;

— для должностных лиц — от 100 000 до 200 000 рублей;

— для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.