В выходные в Перми выпадет 40% от нормы осадков ноября

Константин Долгановский

Завтра, 15 ноября, погоду будет определять холодный фронт циклона, который ночью достигнет северо-западных районов Пермского края. Перед его приходом ожидается интенсивный приток тёплого воздуха: в южной части региона температура поднимется до +5…+7 °C. Существует вероятность, что в Перми будет превзойдён суточный рекорд тепла для 15 ноября (+6,1 °C). Максимальное потепление прогнозируется в ночные часы. Об этом сообщает телеграм-канал "Опасные природные явления Пермского края".

Днём фронт сместится на юго-восток и станет малоподвижным над центральными районами края. На нём сформируется волновая структура, которая будет перемещаться с юго-запада на северо-восток. В центральной и южной частях региона, включая Пермь, ожидаются продолжительные дожди при температуре +3…+5 °C. Во второй половине дня на севере края и в Коми-Пермяцком округе пройдёт сильный мокрый снег при температуре около 0…—1 °C, возможны налипание снега на провода и деревья. Осадки продлятся до второй половины ночи на воскресенье, после чего фронт быстро уйдёт на юго-восток, оставив регион в зоне умеренно-холодного воздуха.

В Перми ожидается до 20 мм осадков, на востоке края — до 25—30 мм, что составит 30—40% от средней месячной нормы ноября. На севере региона возможен временный снежный покров высотой 3—8 см, а на крайнем севере и в горах — прирост снега на 5—10 см к ранее выпавшему. Устойчивый снежный покров, способный сохраниться в условиях предстоящих оттепелей, пока формируется только в горах Северного Урала.

В воскресенье днём, под влиянием антициклона, приближающегося с запада, в центральной и южной частях края, включая Пермь, возможны прояснения. Температура воздуха составит 0…—3 °C.

