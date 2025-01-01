Суд обязал соцфонд выплатить компенсацию пермяку за непредоставленное инвалидное кресло Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Суд в Перми обязал соцфонд выплатить компенсацию ребёнку-инвалиду за несвоевременную выдачу кресла-коляски. Об этом сообщает Пермский краевой суд.

В правоохранительные органы обратилась мать ребёнка. Она рассказала, что, согласно программе реабилитации, ребёнку нужна была высокотехнологичная кресло-коляска с электроприводом, дополнительной фиксацией головы и тела, предназначенная для детей с ДЦП, а также аккумуляторная батарея к ней. Пермячка обращалась в соцфонд, но технику так и не предоставили.

Тогда женщина обратилась в суд, отметив, что из-за бездействия чиновников её ребёнок не может социально адаптироваться.

По решению Орджоникидзевского районного суда с отделения Фонда пенсионного и социального страхования взыскали 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Предоставлять кресло-коляску суд не потребовал, так как оно было передано пермяку, хоть и с серьёзной задержкой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.