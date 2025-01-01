В Прикамье вынесли приговор налётчику на инкассаторов Преступление произошло в 2012 году Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Березниковский городской суд огласил приговор 43-летнему мужчине по обвинению в разбое, совершённом организованной группой в особо крупном размере, а также в мелком хищении лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. Речь идёт о нападении на инкассаторскую службу, которое случилось ещё в 2012 году. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следствие установило, что в сентябре 2012 года подсудимый с сообщником, личность которого не установлена, атаковали инкассаторов частной охранной фирмы. В результате нападения один из охранников получил огнестрельное ранение. Преступники покинули место происшествия, не сумев завладеть деньгами. Сумма, которую они могли похитить, составляла около 3,6 млн руб.

Лишь в 2024 году, благодаря современным методам расследования, удалось установить личность и задержать одного из подозреваемых. Мужчину задержали в Соликамске при участии сотрудников Росгвардии.

Суд принял во внимание позицию гособвинителя и приговорил подсудимого к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа. Помимо этого, в пользу пострадавшего инкассатора взыскана компенсация за моральный ущерб в размере 500 тыс. руб.

Приговор пока не вступил в силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.