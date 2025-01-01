Пермские власти готовы потратить 30 млн рублей на организацию системы оплаты проезда Подрядчика выберут после в конце ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Городское управление транспорта» объявило тендер для поиска подрядчика, который займется обеспечением приёма безналичной оплаты проезда в автобусах и трамваях Перми. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30 млн руб.

Как указано в техзадании, подрядчик должен будет настроить систему оформления и выдачи проездных документов и транспортных карт. Также в его обязанность входит продажа билетов через различные каналы: пункты продаж, мобильное приложение, бесконтактные банковские карты, а также следить за исправностью терминалов в общественном транспорте.

Оказание услуг начнётся с момента подписания договора и продлится до 30 июня 2026 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября 2025 года.

