В Пермском крае предприятие выплатит семье погибшего работника 3,4 млн рублей

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Октябрьского района Пермского края провела проверку соблюдения требований законодательства об охране труда организацией, занимающейся обслуживанием нефтяных скважин.

В ходе проверки было установлено, что в марте 2025 года на предприятии произошёл трагический несчастный случай. В результате несоблюдения требований безопасности при проведении ремонтных работ на скважину упала насосно-компрессорная труба, что привело к гибели работника.

Следственные органы расследовали уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ и передали его в суд. Организация отказывалась добровольно возместить родственникам погибшего моральный вред. Прокурор, защищая права матери и брата погибшего, добился в суде удовлетворения иска. Суд обязал работодателя выплатить денежную компенсацию в размере 3,4 млн руб.

