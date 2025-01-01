В Пермском крае предприятие выплатит семье погибшего работника 3,4 млн рублей
Прокуратура Октябрьского района Пермского края провела проверку соблюдения требований законодательства об охране труда организацией, занимающейся обслуживанием нефтяных скважин.
В ходе проверки было установлено, что в марте 2025 года на предприятии произошёл трагический несчастный случай. В результате несоблюдения требований безопасности при проведении ремонтных работ на скважину упала насосно-компрессорная труба, что привело к гибели работника.
Следственные органы расследовали уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ и передали его в суд. Организация отказывалась добровольно возместить родственникам погибшего моральный вред. Прокурор, защищая права матери и брата погибшего, добился в суде удовлетворения иска. Суд обязал работодателя выплатить денежную компенсацию в размере 3,4 млн руб.
