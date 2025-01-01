Режиссер из Перми снимет мистический сериал по татарской мифологии Проект Любови Мульменко победил в номинации «Самый интересный проект в разработке» Поделиться Твитнуть

Любовь Мульменко | фото с личиной страницы в соцсетях

Любовь Мульменко планирует создать мистический сериал «Убыр», основанный на книге Шамиля Идиатуллина. Её проект получил приз на московском фестивале экранизаций «Читка 4.0» в категории «Самый интересный проект в разработке».

Любовь Мульменко в качестве референсов называет такие проекты, как «Очень странные дела» (18+), «Топи»(18+) и «Конец ***го мира» (18+), особо отметив последний как источник личного вдохновения. Подробности о составе актёров и дате выхода сериала пока не сообщались.

«Убыр: дилогия» (16+) — мистический триллер Шамиля Идиатуллина, в котором переплетаются реальность и мир татарской мифологии. Книга рассказывает о родителях и детях, о связи поколений, взрослении и преодолении. В центре сюжета — убыр, жадное и вечно голодное существо из древних легенд, которое раз в тысячу лет выходит из леса и уничтожает всё на своём пути. Никто не помнит, как победить это чудовище.

Главный герой — Наиль, подросток из Казани 2010-х годов, который не верит в легенды. Однажды он оказывается втянут в кошмарную реальность, где его ждут лес, странные существа, топкое болото и ведьма. Наиль вынужден бежать из города вместе с сестрой, чтобы спасти их родителей и вернуться домой.

«Убыр» был удостоен Международной премии имени Владислава Крапивина, а также премий «Новые горизонты» и «Мистика и хоррор года» по версии журнала «Мир фантастики».

