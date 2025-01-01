Пермская компания заплатит более миллиона рублей за наезд курьера на пешехода Курьер на велосипеде сбил женщину летом 2024 года Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми обязали ООО «Звезда» выплатить местной жительнице более 1 млн руб. за травмы, которые были получены в результате наезда курьера-велосипедиста, работающего в компании. Об этом сообщает Пермский краевой суд.

«Инцидент произошёл в июне прошлого года. Курьер, двигаясь на велосипеде по тротуару, сбил местную жительницу. Последствия наезда оказались тяжёлыми: пострадавшая получила оскольчатые переломы костей таза, рассечение на локте, потребовавшее наложения швов. Медицинская экспертиза квалифицировала вред здоровью как средней тяжести», — рассказали в пресс-службе суда.

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск пострадавшей и взыскал с работодателя курьера 1 млн руб. морального вреда, 40 тыс. руб. убытков и 12 тыс. руб. судебных расходов. Оспорить решение в апелляционном суде ООО «Звезда» не удалось.

Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда подтвердила, что компания является надлежащим ответчиком, поскольку на момент ДТП курьер исполнял служебные обязанности. Самого виновника привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.