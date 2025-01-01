В Прикамье 15 ноября обещают сильный снег с порывистым ветром Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в некоторых районах Пермского края 15 ноября ожидается сильный снег и порывистый ветер скоростью 15-20 м/с. В каких именно территориях региона произойдёт резкое ухудшение погодных условий, не уточняется.

Из-за снегопадов и ветра возможны обрывы линий электропередачи, аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, образование заторов на дорогах и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает:

1. Не подходите близко к линиям электропередачи.

2. При возникновении аварий на электросетях обесточьте все электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности.

3. Водителям следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров и торможений. Учитывать состояние дорожного покрытия.

4. Пешеходам рекомендуется быть внимательными при передвижении и переходе проезжей части.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.