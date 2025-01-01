Пермяки пожаловались в Роспотребнадзор на холод в автобусах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю начали поступать жалобы граждан на некомфортные условия в автобусах в холодное время года, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в регуправлении, санитарные нормы, касающиеся параметров микроклимата в пассажирских автобусах, в действующем законодательстве не установлены. Однако, согласно распоряжению Министерства транспорта РФ от 31.01.2017 № НА-19-р, существуют требования к качеству транспортного обслуживания населения.

В п. 3.3.3 указанного распоряжения рекомендуется оснащать все транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки, системами отопления и кондиционирования. Эти системы должны поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. При среднесуточной температуре воздуха ниже +5 градусов температура в салоне должна быть не менее +12 градусов.

Эти требования распространяются на органы государственной власти и местного самоуправления при заключении государственных и муниципальных контрактов на перевозки пассажиров и багажа.

