В Пермском крае суд закрыл кафе в Яйве

Александровский городской суд Пермского края вынес решение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм индивидуальным предпринимателем Б. в кафе п. Яйва.

Согласно материалам дела, рассказали в судебной инстанции, в конце октября 2025 года специалисты Роспотребнадзора провели проверку кафе, принадлежащего предпринимателю Б., и выявили многочисленные нарушения санитарных правил. В частности, были обнаружены проблемы с приготовлением пищи и напитков.

На судебном заседании предприниматель признал свою вину и заверил суд, что предпринимает все необходимые меры для устранения нарушений. Он также представил соответствующие документы в подтверждение своих слов.

Изучив представленные доказательства, суд признал предпринимателя Б. виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде временного запрета на оказание услуг общественного питания в кафе на срок тридцать суток.

