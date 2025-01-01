Пермячка растратила 1 млн рублей на преследование K-pop-звезды Хвана Хёнджина Деньги она собрала с фанатов, обещая им билеты на его концерт Поделиться Твитнуть

фото с сайта pinterest.com

Жительница Перми, одержимая K-pop-айдолом Хваном Хёнджином из группы Stray Kids, израсходовала около 1 млн руб. Деньги, которые ей перечислили фанаты на организацию поездки на концерт исполнителя, пермячка потратила на слежку за кумиром и личные расходы. Об этом пишет газета «Пятница» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Одна из пострадавших призналась, что мечтала побывать на концерте Stray Kids в Инчхоне (Южная Корея) и обратилась за помощью к девушке, проживающей в Корее с 2021 года. Та предложила организовать поездку, продавая билеты фанатам по цене от 150 до 230 тыс. руб. за каждый. Всего она привлекла около 30 поклонников группы.

Однако они не смогли посетить мероприятие. Позже выяснилось, что часть собранных денег девушка потратила на слежку за Хёнджином: отслеживала его расписание, фотографировала машины и жильё, покупала фотографии и видео из личной жизни, а также его личный номер телефона.

Кроме того, она тратила деньги на дорогостоящий мерч, алкоголь и эксклюзивные коллекционные карты исполнителей. Когда фанаты осознали, что стали жертвами мошенничества, девушка исчезла: перестала выходить на связь и закрыла свой Telegram-канал, через который продавала билеты.

