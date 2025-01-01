«Россети Урал» обеспечили электроснабжение ледовой арены «Красная машина» в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского края

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» подключили к электрическим сетям ледовую арену «Красная машина», построенную в микрорайоне «Ива» города Перми.

Для электроснабжения спортивного комплекса специалисты компании установили блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащённую двумя трансформаторами мощностью 1 000 кВА каждый. Также энергетики построили кабельные линии электропередачи (ЛЭП) 0,4-6 кВ, при этом один из участков ЛЭП проложен бестраншейным методом горизонтально направленного бурения, что позволило избежать земляных работ, нарушения ландшафта и его последующего восстановления.

Новое спортивное сооружение получило почти 1 мегаватт мощности.

Закрытая ледовая арена представляет собой двухэтажный комплекс площадью 9 тыс. кв. м с большой и малой игровыми площадками, уникальной для Пермского края кёрлинговой дорожкой, зрительскими трибунами, тренажёрным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими.

В помещениях спортивного объекта будет организован учебно-тренировочный процесс, а также созданы все условия для проведения соревнований различного уровня.

