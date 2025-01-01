В Перми состоится премьера экшн-сказки «Путь героя» Спектакль покажут в ПДНТ «Губерния» Поделиться Твитнуть

Фото: Лейла Климкина

Осенью пермские зрители впервые смогут увидеть все части цикла «Музыка жизни». Это уникальный проект, ставший результатом сотрудничества режиссёра Алены Семериковой и фонда «Берегиня», зародился в 2017 году. За это время были созданы три оригинальные истории, которые через театральное искусство повествуют о силе духа, милосердии и преодолении страхов. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда.

В октябре уже прошли два спектакля, собравшие более 2500 зрителей. Кульминацией сезона станет премьера интерактивной экшен-сказки для всей семьи под названием «Музыка жизни: Путь героя» (0+), которая пройдёт 20 ноября в Пермском дворце народного творчества «Губерния». Все вырученные средства будут направлены на поддержку детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями.

Особенностью постановки является полное погружение в действие. С самого начала зрители становятся не просто наблюдателями, а активными участниками происходящего. В зале, на своих местах, они найдут «волшебный набор», предметы из которого понадобятся им во время спектакля для помощи главному герою в борьбе со злом.

Фото: Лейла Климкина

По словам автора и режиссёра проекта Алены Семериковой, «Путь героя» — это динамичная и яркая сказка-метафора. Границы между сценой и залом стираются, позволяя детям и взрослым не только увидеть историю, но и прожить ее вместе с персонажами. Их храбрость, доброта и готовность прийти на помощь становятся главным оружием против зла.

Отметим, в спектакле «Музыка жизни: Путь героя» примут участие 13 профессиональных актёров и музыкантов, включая юного актёра Романа Козицына, актрису Елизавету Мушегову, артистов Пермского ТЮЗа Анну Демакову и Данила Попова, а также певцов Вадима Мустаева и Марию Оборину.

В постановке будет представлено девять танцевальных номеров в исполнении 60 участников театра танца Flash под руководством хореографа Ксении Бутаковой.

Премьера экшен-сказки «Музыка жизни: Путь героя» состоится 20 ноября в 15:00 и 19:00 в ПДНТ «Губерния». Билеты можно приобрести на сайте музыка-жизни.рф.

